PL : Bilic limogé après la déroute de trop pour West Ham ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Vendredi soir, West Ham a été balayé dans son stade par Brighton (0-3), formation promue cette saison en Premier League. Un résultat catastrophique, le club londonien étant 17e avant la suite et la fin de la 9e journée, et pouvant même se retrouver dernier. Quoi qu'il en soit, la BBC annonce que le board de West Ham se réunit ce samedi et pourrait éjecter Slaven Bilic. L'entraîneur croate était déjà sur la sellette l'an dernier, mais le début de saison catastrophique des Hammers semble devoir précipiter sa chute.