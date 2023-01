PL : Arsenal se casse les dents sur Newcastle

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Premier League, 19e journée

Emirates Stadium (Londres)

Arsenal-Newcastle 0-0

Malgré une forte domination, Arsenal n'a pas réussi à enchaîner une nouvelle victoire en Premier League. Les Gunners ont buté sur le troisième surprise du championnat Newcastle. Pas de but pour les hommes de Mikel Arteta, trop imprécis dans le dernier geste et victimes d'un Nick Pope des grands soirs. Ils conservent quand même 9 points d'avance sur leurs adversaires du soir et 8 sur leur dauphin Manchester City qui se rend à Chelsea jeudi soir.

Classement :

1 Arsenal 44 pts

2 Manchester City 36 pts (-1m)

3 Newcastle 35 pts