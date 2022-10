PL : Arsenal mate Liverpool et reprend la tête !

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

10ème journée de Premier League

Emirates Stadium

Arsenal bat Liverpool : 3 à 2

Buts pour Arsenal : Gabriel Martinelli (26e), Bukayo Saka (45e et 76e s.p)

Buts pour Liverpool : Darwin Nunez (34e) et Roberto Firmino (53e)

Ce dimanche en Premier League, Arsenal a battu Liverpool à l'Emirates Stadium au terme d'un match sublime et haletant. Les Gunners reprennent la tête du championnat devant Manchester City.

Arsenal semble bien taillé pour jouer les premiers rôles cette saison en Premier League. Après des années de galères, les Gunners font preuve d'une régularité impressionnante depuis le début de ce nouvel exercice. Et ils n'ont peur de personne. Ce dimanche contre Liverpool, les hommes de Mikel Arteta envoyé un message clair à la concurrence. Car Arsenal, qui a ouvert le score dès la première minute de jeu par l'intermédiaire de Gabriel Martinelli, s'est ensuite fait rejoindre au score après un but de Darwin Nunez. Bis repetita après le but de Bukayo Saka en toute fin de première période. C'est en effet Roberto Firmino qui est venu doucher l'Emirates. Mais les Gunners ont plus d'une corde à leur arc et reprendront une dernière fois l'avantage grâce à un penalty inscrit par Saka.

Si tout va bien pour Arsenal, Liverpool pointe à la 9e place de la Premier League. Et les hommes de Jürgen Klopp ont de quoi inquiéter leurs fans. Surtout leur défense, qui a encore une fois pris l'eau ce dimanche contre les Londoniens. Les Reds ont déjà 14 points de retard sur leurs adversaires du jour, premiers, et 6 sur la première équipe du Big 4, Chelsea. Liverpool n'aura pas le temps de trop cogiter car le club défiera les Rangers dans la semaine en Ligue des champions avant de disputer un autre choc de Premier League face à Manchester City dimanche prochain.