PL ‍: Arsenal accroché par Fulham, MU s'en sort bien

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Dans un match fou disputé sous un terrible orage pendant une bonne partie de la rencontre, Arsenal n’a pas réussi à se défaire de Fulham. Menés au score dès la 1ère minute sur un but bizarre de Pereira (1e), les Gunners ont attendu les changements à la pause pour accélérer. Un pénalty de Saka (1-1, 70e) puis un but confus de Nketiah dans la foulée (2-1, 73e) inversaient la tendance. Mais à la surprise générale, Palhinha égalisait à la 87e (2-2) et permettait aux voisins londoniens d’aller chercher le point du match nul.

Dans le même temps, Manchester United a aussi eu un match à sensation contre Nottingham Forest, avec une victoire 3-2 malgré deux buts encaissés dans les 4 premières minutes. Mais Erkisen, Casemiro et Bruno Fernandes sur pénalty ont permis d'inverser la tendance.