Pas ou peu de maillots, les Anglais en panique

C'est une situation inédite qui touche le football anglais. Les clubs professionnels connaissent de graves problèmes d'approvisionnement en maillots destinés à la vente. Une pénurie qui impacte le merchandising.

La période de l'intersaison estivale, c'est celle des grands changements au sein des clubs : joueurs, entraîneurs mais aussi tenues pour la nouvelle saison. Des maillots qui s'arrachent comme des petits pains en Angleterre, terre assidue au ballon rond où chacun est lié à l'un des très nombreux clubs du Royaume. En Premier League mais aussi dans les différents clubs, 92 exactement, qui composent les quatre divisions professionnelles comptabilisées. Cependant, cette année, tout ne se passe pas comme prévu puisque les maillots viennent à manquer en boutique. Une pénurie inédite et très dommageable alors que le merchandising est un point important du football anglais.

Ainsi, sur les 92 clubs professionnels, seuls 44 d'entre eux ont toutes leurs tenues disponibles en rayon. Pire, 19 clubs n'ont rien à proposer à la vente encore aujourd'hui. Un problème qui frappe les gros comme les petits. En Premier League, Leeds United ne pourra vendre son nouveau maillot qu'à partir de la fin août, soit bien après la reprise du championnat. Son équipementier, l'Allemand Adidas, justifie cela par « des défis sans précédent au cours de l'année écoulée ».

Fewer than half of English Football and Premier League clubs have both their new home and away kits available to buy ahead of the season.@NinaWarhurst explains more on #BBCBreakfast about the reasons behind the shortages pic.twitter.com/v0BUrqHub7