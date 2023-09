Parti à Al Nassr, Cristiano Ronaldo s'introduit dans le vestiaire de Man United

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Il y a près d'un an, Cristiano Ronaldo était forcé de quitter Manchester United après avoir été mis à l'écart par Erik Ten Hag. Le Néerlandais n'avait pas apprécié l'attitude de CR7. Cependant, Ronaldo continue d'influer sur les jeunes pousses du vestiaire.

Une sortie ratée et une image à jamais entachée dans l'esprit des supporters mancuniens. Cristiano Ronaldo a été mis dehors par Manchester United la saison passée après avoir dépassé la ligne rouge. Pendant plusieurs mois, il a été en conflit ouvert avec son entraîneur Erik Ten Hag, lequel l'a mis sur le banc à son arrivée. CR7 a exprimé sa frustration publiquement avec une interview polémique en compagnie de Piers Morgan mais aussi des gestes peu glorieux. Il avait par exemple quitté Old Trafford en plein match contre Tottenham. Un comportement pas à la hauteur de sa carrière et de son passé avec le club mancunien. De quoi dégoûter les jeunes talents du vestiaire, même si certains d'entre eux lui ont déjà bien pardonné.

Garnacho marche dans les pas de Cristiano Ronaldo

C'est le cas d'Alejandro Garnacho. Bien qu'Argentin, la jeune pépite de 19 ans admire Ronaldo plutôt que Messi. Cela se voit dans les gestes techniques et les dribbles, semblables à ceux de CR7. Mais, c'est aussi visible au niveau des gestes symboliques. Mardi soir, alors qu'il avait marqué contre Crystal Palace en coupe de la Ligue, Garnacho a célébré son but en s'inspirant du « Siuuu » de son idole portugaise. Certes, il a préféré lever le poing mais sa course vers le poteau de corner, avec les index pointés vers le sol, a rappelé son aîné portugais. Ce n'est pas un hasard car CR7 est dans l'esprit de Garnacho depuis plusieurs mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alejandro Garnacho (@garnacho7)

Le Daily Express relate notamment les nombreuses publications du jeune argentin sur les réseaux sociaux. Ce dernier aime s'afficher avec le maillot d'Al Nassr floqué Ronaldo sur ses stories. En outre, il ambitionnait de reprendre le numéro 7 laissé vacant par le Portugais à Manchester United. Néanmoins, Ten Hag a préféré l'offrir à sa recrue estivale Mason Mount, obligeant Garnacho à prendre le 17 à la place de son ancien numéro 49. Une influence qui n'a pas de quoi inquiéter le manager de Manchester United, ni les supporters des Red Devils. Il faudra juste que Garnacho reprenne les bonnes habitudes de CR7 devant les buts et pas ses caprices hors-terrain très visibles lors de son dernier passage.