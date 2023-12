Onana se fait humilier sur le premier but d'Aston Villa (Vidéo)

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le gardien de but de Manchester United, dont les performances sont sévèrement critiquées depuis qu'il a rejoint le club anglais pour 50 millions d'euros, s'est raté sur l'ouverture du score d'Aston Villa ce mardi soir à Old Trafford. Sur un coup-franc, que personne n'a touché, le ballon est entré dans le but mancunien sans qu'André Onana ne fasse le moindre geste. Quelques minutes plus tard, les visiteurs doublaient la mise, même si cette fois Onana n'y pouvait rien.