Officiel : Sam Allardyce entraîneur d'Everton

Dans le grand jeu des chaises musicales en Premier League, c'est Sam Allardyce qui vient de retrouver du travail ce mercredi après-midi. Big Sam, éphémère sélectionneur de l'Angleterre à l'été 2016, et qui depuis est passé par Crystal Palace, après avoir dirigé notamment Newcastle, Sunderland, West Ham, a été intronisé manager d'Everton. Le club de Liverpool, adversaire de l'OL en Europa League, avait limogé Ronaldo Koeman le 23 octobre dernier et a pris son temps avant de recruter Sam Allardyce. Ce dernier ne sera pas sur le banc d'Everton ce mercredi soir contre West Ham, mais le sera le week-end prochain contre Huddersfield.

Sam Allardyce will be at USM Finch Farm this afternoon to finalise terms on becoming the new manager of Everton Football Club.



David Unsworth will remain in charge of the Blues for tonight’s Premier League match against West Ham United at Goodison Park. pic.twitter.com/5CkrZrQEgv