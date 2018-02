Officiel : Patrice Evra signe à West Ham pour 6 mois

Dans : Premier League, Mercato, OM.

Le club de West Ham a officialisé ce mercredi après-midi la signature de Patrice Evra jusqu'à la fin de saison. Le défenseur, qui avait rompu son contrat à l'amiable avec l'OM en novembre dernier, retrouvera la Premier League quatre ans après avoir quitté Manchester United. De même, il croise de nouveau la route de David Moyes, manager des Hammers.

« C'est formidable d'être de retour et je suis reconnaissant à West Ham de m'avoir donné l'opportunité de faire mon job. Quand je me réveille et que je sais que je vais travailler dur, m'amuser avec mes coéquipiers et donner le meilleur de moi-même sur le terrain, je tiens à remercier West Ham, son président, le manager, mes nouveaux coéquipiers, qui m’ont bien accueilli, mon agent et mon frère. Je suis vraiment content d'être ici », a indiqué Patrice Evra, qui portera le maillot n°27 à West Ham.