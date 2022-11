Officiel : Manchester United et Cristiano Ronaldo, c'est fini !

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

C'était une évidence. Après les déclarations chocs de Cristiano Ronaldo, Manchester United a pris la décision ce mardi 22 novembre de rompre le contrat de la star portugaise qui se retrouve désormais sans club.

Alors qu'il est au Qatar pour disputer la Coupe du monde 2022 avec le Portugal, Ronaldo vient de rompre son contrat à Manchester United, d'un accord à l'amiable. Après avoir vivement critiqué l'institution ainsi que son entraîneur Erik ten Hag, CR7 avait envoyé un message clair. Il ne voulait plus jouer pour les Red Devils. C'est désormais chose faite. Le quintuple ballon d'or qui était revenu dans son club de cœur il y a un an, a expliqué avoir beaucoup de respect pour les fans mancuniens et garder beaucoup d'amour et de respect pour le club. Le joueur de 37 ans qui ne jouait presque plus en Premier League, s'est exprimé sur ce départ prématuré. « Suite à une conversation avec Manchester United, nous avons mutuellement convenu de mettre fin à notre contrat de manière anticipée. J'aime Manchester United et j'aime les fans, cela ne changera jamais. Cependant, je sens que c'est le bon moment pour moi de chercher un nouveau défi. Je souhaite à l'équipe beaucoup de succès pour le reste de la saison et pour l'avenir » a confié celui qui a remporté son premier ballon d'or avec Manchester en 2008.

Manchester United fait confiance à Ten Hag

« Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d'un commun accord, et avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, bonne chance pour l'avenir. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l'équipe sous les ordres d’Erik ten Hag et sur le fait de travailler ensemble pour réussir » a expliqué Manchester United dans un communiqué pour annoncer le départ de Cristiano Ronaldo.