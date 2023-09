Officiel ‍: Manchester United accueille Sergio Reguilon

Confronté à la blessure musculaire de Luke Shaw, qui devrait manquer plusieurs semaines de compétition, Manchester United a souhaité recruter un latéral gauche dans les dernières heures du mercato. Le club mancunien a en effet conclu le prêt sans option d'achat de l'Espagnol Sergio Reguilon avec Tottenham. Le joueur formé au Real Madrid sera dans un premier temps en concurrence avec le Néerlandais Tyrell Malacia.

