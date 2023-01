Officiel : Frank Lampard viré par Everton

Après de nombreuses rumeurs, le club d'Everton a officialisé ce lundi soir le limogeage de Frank Lampard. L'ancien joueur anglais savait que ses jours étaient comptés au moment où l'autre club de Liverpool pointe à la 19e place du classement de Premier League. Le nom de Marcelo Bielsa est évoqué pour devenir coach d'Everton.

#EFC can confirm that Frank Lampard has left his post as Senior Men’s First Team Manager today.



Paul Tait and Leighton Baines will take training until a new manager is appointed.