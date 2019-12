Officiel : Carlo Ancelotti entraîneur d'Everton !

Dans : Premier League.

Un peu plus d'une semaine après son limogeage par Naples, Carlo Ancelotti a été nommé entraîneur d'Everton ce samedi.

Une heure avant de recevoir Arsenal, qui vient de nommer Mikel Arteta sur son banc, Everton a officialisé la venue de Carlo Ancelotti, lequel sera présent pour assister au match avec le propriétaire de son nouveau club, mais ne prendra ses fonctions que dimanche. Une décision qui fait évidemment le bonheur de l’autre club de Liverpool. « Carlo Ancelotti a accepté un contrat de quatre ans et demi avec Everton. C’est un des managers les plus titrés du monde du football, qui a gagné 20 trophées dont des titres nationaux dans quatre pays différents et trois fois la Ligue des champions », explique Everton.

De son côté, Carlo Ancelotti se réjouit de ce nouveau challenge. « Everton est un grand club avec une histoire riche et des supporters très passionnés. Le propriétaire et le conseil d'administration ont une vision claire pour réussir à gagner des titres. C'est quelque chose qui me plaît en tant que manager et je suis ravi à l'idée de pouvoir travailler avec tout le monde au Club afin d’aider à faire de cette vision une réalité. J'ai vu ces deux dernières semaines que les joueurs sont capables de faire de bonnes choses », a confié le technicien italien sur Everton TV, qui a confirmé qu'il conservait Duncan Ferguson, entraîneur intérimaire, dans son staff.