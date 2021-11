Officiel : Aston Villa met le grappin sur Steven Gerrard

Aston Villa a annoncé ce jeudi la nomination de Steven Gerrard au poste de manager du club. Il succède à Dean Smith.

Steven Gerrard, qui était en poste aux Glasgow Rangers, s’est réjoui de sa signature à Aston Villa, actuellement 17e de Premier League. « Aston Villa est un club avec une riche histoire dans le football anglais et je suis extrêmement fier de devenir son nouvel entraîneur. La direction a des ambitions pour le club et je suis impatient de les aider à atteindre leur objectif » a notamment livré Steven Gerrard sur le site officiel d’Aston Villa.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣