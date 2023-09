Officiel ‍: 777 Partners rachète Everton, l'empire s'aggrandit

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Le club de football d’Everton a annoncé avoir vendu 94,1 % de ses parts à 777 Partners, une société d’investissement bien connue puisqu’elle possède d’autres clubs en Europe.

Les Toffees vont donc s’ajouter à la liste de 777 Partners après la Genoa, Vasco de Gama, le Red Star, Séville, le Hertha Berlin, le Standard de Liège et Melbourne Victory. Un petit empire qui se développe dans tous les pays et qui montre que la multi-propriété a encore de beaux joueurs devant elle.

777 Partners has signed an agreement with Farhad Moshiri to acquire his full stake in Everton Football Club, which accounts for 94.1 per cent of the Club’s shares. — Everton (@Everton) September 15, 2023

« La nature de la propriété et de l’investissement dans le football a énormément changé ces dernières années et notamment depuis que j’ai commencé à investir dans Everton il y a sept ans de cela. Les jours des simples propriétaires se terminent et les plus grands clubs sont désormais possédés par des firmes, des fonds d’investissements ou des états », a souligné Farhad Moshiri, l’homme d’affaires anglo-iranien qui vit à Monaco, et qui avait acheté Everton en deux temps pour un total estimé à 200 ME. La vente du club de Liverpool devrait se faire à un montant estimé à 690 ME.