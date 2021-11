Newcastle : L’Arabie Saoudite promet un mercato de folie !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Tous les jours, les rumeurs de transferts fusent à Newcastle, où l’argent coule à flot depuis le rachat du club par l’Arabie Saoudite.

Eden Hazard, Boubacar Kamara, Philippe Coutinho, Nabil Fekir… Chaque jour, un nouveau joueur est associé à Newcastle, 19e de Premier League et dont le rachat par le fonds publics d’investissement d’Arabie Saoudite a fait énormément réagir. De toute évidence, les Magpies vont frapper fort lors du mercato hivernal dans le but de redresser la barre et de se maintenir en Premier League. Une tendance confirmée par la nouvelle patronne du club britannique Amanda Staveley sur le site officiel de Newcastle. Quelques jours après la nomination du nouvel entraîneur Eddie Howe, la femme d’affaires a promis un mercato riche en couleurs à Newcastle. De quoi faire saliver les supporters des Magpies…

L’Arabie Saoudite le veut, Hazard poussé vers Newcastle https://t.co/EZiO5FXcNk — Foot01.com (@Foot01_com) November 11, 2021

« Nous nous préparons pour le mercato de janvier. Ce n'est pas une fenêtre de transfert durant laquelle nous voudrions investir normalement, car vous n'obtenez pas toujours les bonnes affaires, mais c'est quelque chose qui est important en ce moment. Cela aurait été une décision facile pour nous de ne pas acheter le club, d'attendre que Noël passe et puis ce mercato de janvier pour voir où se trouvait le club au classement, puis en faire l'acquisition. Cela aurait été un pari, mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons décidé d'investir maintenant, que nous devions prendre ce risque. Nous devons prendre ce risque parce que le club est en 19e position et Eddie (Howe) a accepté le poste en sachant qu'il y avait ce risque » a lancé Amanda Staveley, qui met logiquement l’eau à la bouche des supporters de Newcastle avec de telles déclarations. Reste maintenant à voir quelles seront les cibles des Magpies cet hiver et surtout, quels sont les joueurs qui accepteront en premier de rejoindre le projet saoudien.