N'Golo Kanté à Madrid, la rumeur enfle

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

En fin de contrat à Chelsea, et au crépuscule de sa carrière, N'Golo Kanté pourrait vivre une nouvelle aventure en allant découvrir le championnat d'Espagne et pas dans n'importe que club.

Absent lors du dernier Mondial avec l’équipe de France, le milieu de terrain tricolore de Chelsea vit une saison terrible, l’ancien joueur du SM Caen étant plombé par les blessures. Tandis que du côté de Didier Deschamps on se demande si N’Golo Kanté ne va pas lui aussi annoncer sa retraite internationale, chez les Blues on a désormais choisi de ne pas tenter de prolonger celui qui a fait les belles années de Chelsea depuis 2016. En fin de contrat le 30 juin prochain, N’Golo Kanté ne prolongera pas avec le club de Todd Boehly, le propriétaire du club londonien ayant visiblement décidé d’exploser les records au mercato pour renouveler une équipe vieillissante. Mais le milieu de terrain français n’est pas fini pour l football, loin de là, et plusieurs clubs sont déjà prêts à bondir afin de le faire signer, surtout pour zéro euro. Et c’est du côté de la capitale espagnole que les regards se tournent.

Kanté et Chelsea, c'est fini

Ce lundi, Mundo Deportivo affirme que l’Atlético Madrid a fait de N’Golo Kanté une priorité, et que Diego Simeone a demandé à ses dirigeants de déjà négocier avec l’entourage du champion du monde 2018. Le média sportif espagnol précise que si la Juventus s’intéresse aussi au joueur de Chelsea, le fait que les Colchoneros soient entrés dans la danse a calmé les velléités turinoises, d’autant plus que la sanction qui a plombé la Juve ne plaide pas en sa faveur. Même si Kanté n’a joué que deux matchs cette saison en raison d’un souci à la cuisse, l’Atlético Madrid estime que le milieu de terrain français a encore un avenir, et le fait d’avoir Antoine Griezmann et Thomas Lemar dans son effectif est un double atout pour convaincre le joueur de 31 ans de rejoindre l’actuel quatrième de Liga.