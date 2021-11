MU : Zidane en sauveur, Cristiano Ronaldo insiste !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Touché mais pas coulé, Ole Gunnar Solskjaer n’a toujours pas été limogé par les dirigeants de Manchester United.

Le technicien norvégien semble en danger de manière permanente mais pour l’instant, Manchester United ne lui a pas encore montré la sortie. Il faut dire que l’une des cibles des Red Devils pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer s’est envolée dans la mesure où Antonio Conte a pris la direction de Tottenham il y a deux semaines. A l’heure actuelle, les coachs compétents pour prendre la tête d’une équipe comme celle de Manchester United sont rares à être libres. Il y a en a tout de même un qui fait rêver une bonne partie du vestiaire mancunien selon les informations du Times, il s’agit sans surprise du charismatique Zinedine Zidane, vainqueur de la Ligue des Champions à trois reprises au Real Madrid. Le média britannique croit savoir que les propriétaires américains de Manchester United travaillent en coulisse afin de trouver un successeur crédible à Ole Gunnar Solskjaer.

Cristiano Ronaldo valide la piste Zidane

Sans surprise, Zinedine Zidane est la cible n°1 d’autant plus qu’un certain Cristiano Ronaldo pousse à fond pour la nomination de l’entraîneur français à Manchester United. La famille Glazer, propriétaire de Manchester United, a consulté le Portugais en personne pour avoir son avis sur Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo et « ZZ », qui ont longtemps travaillé ensemble au Real Madrid, ont conservé une belle relation. C’est donc sans surprise que le n°7 de Manchester United a conseillé à sa direction de foncer sur Zinedine Zidane. Le problème, c’est que l’ancien manager du Real n’est pas hyper chaud pour rallier la Premier League pour le moment. Et pour cause, le Times rappelle une évidence, à savoir que Zinedine Zidane est beaucoup plus intéressé par le poste de sélectionneur de l’Equipe de France, une place qui pourrait se libérer dans un an après la Coupe du monde 2022. Pour Manchester United, il sera donc compliqué de rafler la mise. Malgré le lobbying de Cristiano Ronaldo…