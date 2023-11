MU ‍: Virer Martial, le premier objectif du nouveau patron

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Toujours aussi décevant avec Manchester United, Anthony Martial pourrait faire partie des victimes du changement de direction. Le Britannique Jim Ratcliffe va prendre les commandes du secteur sportif. Et le patron d’Ineos n’est pas un grand fan de l’attaquant français.

Alors que le feuilleton dure depuis des mois, le rachat total de Manchester United ne semble plus d’actualité. La famille Glazer, dans le viseur des supporters, devrait seulement céder des parts minoritaires du club mancunien. C’est effectivement Jim Ratcliffe qui s’apprête à acquérir 25% des parts. Ainsi, l’homme d’affaires, débarrassé de la concurrence du Qatar, a obtenu la garantie de diriger le secteur sportif.

Ratcliffe veut frapper fort d'entrée

Autant dire que le Britannique a du travail tant les Red Devils sont en difficulté cette saison. On parle d’une équipe distancée en Premier League, éliminée en League Cup et dernière de son groupe en Ligue des Champions. Dans ce contexte, c’est souvent l’entraîneur qui trinque. Mais Jim Ratcliffe, lui, a décidé de sanctionner certains joueurs. En effet, The Sun affirme que le futur patron a déjà prévu de pousser trois éléments vers la sortie en janvier.

Le boss d’Ineos et de l’OGC Nice aimerait se débarrasser de l’ailier brésilien Anthony, loin de son meilleur niveau malgré les 100 millions d’euros de son transfert en 2022, du milieu offensif Jadon Sancho, actuellement en conflit avec le manager Erik ten Hag, et du Français Anthony Martial. L’information n’est pas vraiment étonnante dans la mesure où l’ancien Lyonnais s’enfonce saison après saison.

Depuis le début de l’exercice, l’attaquant polyvalent se contente essentiellement d’apparitions en cours de match, pour un seul but au compteur. Cela fait déjà plusieurs années que l’international tricolore ne donne plus satisfaction, notamment à cause de ses blessures qui l’empêchent d’enchaîner les matchs. C’en est trop pour Jim Ratcliffe, totalement opposé à la prolongation de son contrat qui expire en juin prochain.