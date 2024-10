MU ‍: Ruben Amorim fait du rab au Sporting Portugal

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Malgré un accord total pour sa venue à Manchester United, Ruben Amorim va rester au Sporting jusqu’à la prochaine trêve internationale afin de laisser le temps au club portugais de lui trouver un successeur.

Manchester United disputait ce mercredi soir son premier match depuis le renvoi d’Erik ten Hag, officialisé lundi. Les Red Devils affrontaient Leicester en coupe de la Ligue et pour cette rencontre, ce n’est pas Ruben Amorim qui était sur le banc mancunien. Ruud Van Nistelrooy a assuré l’intérim avec brio en disposant des Foxes sur un score fleuve (5-2). L’ancien buteur néerlandais sera également sur le banc pour les matchs contre Chelsea, le PAOK et Leicester ce week-end et la semaine prochaine, nous apprend The Athletic.

Ruben Amorim arrive à Man United après la trêve

Et pour cause, le média britannique confirme un accord total pour la venue de Ruben Amorim à Manchester United puisque les Red Devils vont payer 11 millions d’euros pour le recruter au Sporting Portugal. Mais un accord a été trouvé entre les deux clubs pour que le technicien portugais de 39 ans reste au Sporting jusqu’à la prochaine trêve internationale afin de laisser au club portugais le temps de lui trouver un successeur sans être trop dans l’urgence. Un contre-temps que Ruben Amorim, grand amoureux du Sporting Portugal, a accepté sans broncher. Le futur entraîneur de Manchester United fera donc ses grands débuts sur le banc de sa nouvelle équipe le 24 novembre prochain face à Ipswich.