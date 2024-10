MU ‍: Ruben Amorim veut emmener trois joueurs du Sporting

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Manchester United a choisi Ruben Amorim pour succéder à Erik ten Hag. Tout est allé très vite pour la venue du technicien portugais, lequel aimerait faire venir plusieurs joueurs du Sporting chez les Red Devils.

Dans un communiqué financier publié mardi soir, le Sporting Portugal a confirmé la mauvaise nouvelle à ses supporters. Ce n’était pas une rumeur, Ruben Amorim va bien rejoindre Manchester United afin de succéder à Erik ten Hag, remercié lundi par les dirigeants mancuniens après un début de saison catastrophique. L’entraîneur portugais va avoir du pain sur la planche pour redresser une équipe en délicatesse, qui pointe à la 14e place de la Premier League. Les idées de jeu de Ruben Amorim ne feront pas tout, il faudra aussi renforcer l’effectif et l’entraîneur portugais en a bien conscience.

Ruben Amorim veut Inacio, Edwards et Gonçalves à MU

Man Utd paie 10ME pour faire venir Ruben Amorim (officiel) https://t.co/Wu7I3PBL3B — Foot01.com (@Foot01_com) October 29, 2024

Il souhaite d’ailleurs s’appuyer sur des joueurs qui connaissent déjà sa méthode pour gagner du temps et selon les informations de Rudy Galetti, trois éléments forts du Sporting Portugal sont sur sa short-list pour venir renforcer l’équipe de Manchester United dès le mercato hivernal. A en croire le journaliste, Gonçalo Inácio, Marcus Edwards et Pedro Gonçalves sont les priorités de Ruben Amorim à Manchester United dans l’optique du prochain mercato. Des cibles clairement identifiées à des postes clés en défense centrale et au milieu de terrain.

La question est maintenant de savoir si après s’être séparé de son bâtisseur en la personne de Ruben Amorim, le club portugais acceptera de voir ses meilleurs éléments partir les uns après les autres. On peut en douter même si Manchester United aura bien sûr de sérieux arguments financiers à faire valoir en janvier prochain.