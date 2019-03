MU : Payé 30 fois moins, Solskjaer humilie Mourinho

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Pour ceux qui se demandaient encore si Ole-Gunnar Solskjaer était l’homme de la situation à Manchester United, la réponse est définitivement tombée ce mercredi soir.

Grâce à un exploit sans précédent étant donnée l’effectif dont il disposait pour ce match et la tournure de cette confrontation, l’entraineur norvégien est devenu un héros à Old Trafford avec cette qualification incroyable à Paris. Après le match, les hommages ont plu sur le nouveau coach, qui a remplacé au pied levé José Mourinho au cœur de l’hiver. Depuis MU ne fait presque que gagner en championnat, et a réussi à sortir le PSG en Ligue des Champions. Son avenir est tout tracé et le technicien seulement prêté par son club de Molde, va définitivement rejoindre MU cet été contre un montant de transfert estimé à 2 ME.

Et The Mirror de dévoiler quelques détails de son futur contrat, très loin de son prédécesseur. En effet, à Molde, Solskjaer n’émargeait qu’à 470.000 euros par an, soit 30 fois moins que José Mourinho en Angleterre. Il avait conservé une paye modique - par rapport au poste occupé - pour aider son club de coeur, et prévoyait de repartir en Norvège à la fin de la saison. Avec la signature de son contrat définitif, l’ancien « Super Sub » rattraperait en partie de ce retard, puisqu’il émargerait à un salaire deux fois inférieur à celui de Mourinho avant lui, soit 7,5 ME par an. De quoi satisfaire tout le monde, surtout que Manchester United n’a clairement pas à se plaindre du rendement de son entraineur.