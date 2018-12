MU : Mourinho sur le départ ? Il est bien placé pour savoir que c'est faux

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Alors que José Mourinho semble en danger du côté de Manchester United, son agent a tenu à mettre les choses au clair.

Les Red Devils vivent une première partie de saison compliquée. Malgré une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, MU se retrouve distancé en Premier League. Huitième du championnat après 15 journées, à 18 points du leader, l'ennemi Man City, le club mancunien est clairement dans le dur. Autant dire que José Mourinho, qui a de plus en plus de mal à satisfaire son vestiaire au niveau relationnel, se retrouve sur la sellette selon la presse anglaise. Sauf que si l'on en croit les dires de Jorge Mendes, tout ceci n'est que fiction.

« Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant un départ de Mourinho de Manchester United. Elles sont fausses. José est très heureux au club et le club est très heureux avec lui. Il a un contrat de longue durée jusqu'en 2020 et est engagé avec l'équipe pour construire un projet solide et ambitieux », a lancé, sur le site de son entreprise Gestifute, l'agent du Special One, qui défend donc son client, annoncé sur le départ. Pour calmer tout le monde à United, Mourinho devra rapidement renverser la tendance pour remettre MU dans le droit chemin afin de viser à nouveau le podium et les places en C1 qui vont avec.