MU : Mourinho insulte Pogba de « virus », le vestiaire explose !

Le match nul de Manchester United sur la pelouse de Southampton (2-2) ce week-end risque d’avoir de lourdes conséquences sur la suite de la saison des Reds Devis.

Et pour cause selon le Daily Record, un nouveau clash a explosé entre José Mourinho et Paul Pogba, lesquels entretiennent des relations très fraîches depuis plusieurs semaines. Journaliste généralement bien renseigné sur Manchester United, Duncan Castles a rapporté les propos que l’entraîneur portugais aurait tenu à l’égard du champion du monde 2018.

« Tu ne joues pas. Tu ne respectes pas les joueurs et les supporters. Et tu détruis la mentalité des honnêtes gens qui t'entourent » aurait balancé José Mourinho à Paul Pogba, avant de comparer le Français à un « virus » au sein du vestiaire de Manchester United. Un clash qui pourrait bien avoir de lourdes conséquences sur la suite de la saison du club anglais. Tout cela à quelques semaines du mercato hivernal… Pour rappel, la Juventus Turin ou encore Barcelone sont régulièrement citées comme des équipes intéressées par un transfert de « La Pioche ».