MU : L’embrouille Pogba-Mourinho ? Le wifi ne passait pas

Dans : Premier League, Foot Europeen.

C’est une scène qui a très rapidement fait le buzz ce mardi. Paul Pogba est en effet arrivé à l’entrainement de Manchester United et s’est immédiatement fait sermonner par José Mourinho, qui avait visiblement quelque chose de sérieux à lui reprocher. La presse anglaise s’est bien évidemment emparé de l’événement, et en a donné l’explication ce jeudi. L’origine du problème vient ainsi d’un post Instagram de l’international français, qui a diffusé une vidéo de lui et deux de ses coéquipiers, Luke Shaw et Andreas Pereira, en train de se marrer en tribune pendant le match de mardi.

Acceptable, mais le problème est que la vidéo a été postée après la rencontre, et laisse entendre que la Pioche se marre bien en voyant son club perdre à domicile en Coupe de la Ligue contre Derby County. Selon le Manchester Evening News, Paul Pogba se serait indigné d’être le seul sur qui les reproches tombent, et il se serait aussi justifié de la publication tardive de cette vidéo par un problème de wifi au stade, ce qui a eu pour effet de repousser la mise à jour de son compte. Wifi ou pas, il y a de la friture sur la ligne entre José Mourinho et Paul Pogba.