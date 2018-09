PL : Pogba-Mourinho, une scène incroyable en plein entraînement !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Le ton semble monter de jour en jour entre José Mourinho et Paul Pogba, et au lendemain de l'élimination de Manchester United en League Cup à Old Trafford, c'est une séquence assez inouïe qui a été relayée par Sky Sports. La chaîne anglaise, qui était présente ce mercredi à Carrington, le centre d'entraînement des Red Devils, a filmé un échange à priori musclé entre le Special One et le champion du monde français. Même si l'on ne peut pas entendre ce qu'il se dit entre José Mourinho et Paul Pogba, le regard de Pogba en dit long sur son étonnement et sa désapprobation suite aux propos de son coach lors de ce début de séance.

Pour rappel, mardi soir le technicien portugais de Manchester United a confirmé qu'il renonçait à confier à Paul Pogba le rôle de vive-capitaine des Red Devils. Le clash ne semble plus très loin entre un José Mourinho aux abois, et un Paul Pogba que l'on dit très tenté de partir lors du prochain mercato.