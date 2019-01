MU : Jackpot pour Pogba, il va toucher un salaire indécent

Dans : Premier League, Mercato, Foot Europeen.

Malheureux sous les ordres de José Mourinho, Paul Pogba est un autre joueur depuis la prise de fonctions d'Ole Gunnar Solskjaer. De nouveau décisif, l’international français s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League en ce début d’année 2019. En position de force, il devrait par ailleurs prolonger son bail avec Manchester United, selon les informations obtenues par The Sun. En fin de contrat avec les Reds Devils en juin 2021, il avait mis fin aux discussions concernant son avenir lorsque ses relations avec José Mourinho s’étaient dégradées. Mais le départ du Portugais a évidemment changé la donne.

Plus de 500 000 euros par semaine à Manchester ?

Désormais, l’ancien milieu de la Juventus Turin semble prêt à rempiler pour plusieurs saisons supplémentaires. Aussi important sur le terrain que dans le domaine marketing pour Manchester United, la Pioche devrait se voir proposer le plus gros salaire de l’effectif, devant Alexis Sanchez et ses 500.000 euros par semaine (oui, rien que ça). « L'équipe a plus la possession et je joue plus haut sur le terrain, ce qui me permet d'être proche de mes attaquants. Et d'être ainsi plus décisif. Cette position me convient mieux » expliquait par ailleurs Paul Pogba sur RMC Sport récemment, preuve qu’il est totalement épanoui à Manchester United. Et donc prêt à prolonger pour le plus grand bonheur des fans du club…