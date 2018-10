MU : High Kick signé Ibra : le problème, c'est le niveau des joueurs

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Parti finalement plus tôt que prévu de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic n’a pas réussi à remettre les Red Devils au sommet du football anglais. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, tout le monde se casse les dents dans cette mission, et José Mourinho est en train d’en faire l’expérience. Malgré des recrues onéreuses à la pelle, le technicien portugais ne parvient pas à enchainer les saisons pleines, et voit déjà les leaders s’envoler après 8 journées de Premier League. Un problème d’entraineur ? Pas pour Zlatan Ibrahimovic, qui a tenu à soutenir le « Special One » tout en tapant, en se retenant un peu, sur l’effectif dont il dispose.

« Je pense qu'il a la capacité de gagner la Premier League. Je pense qu'il est le bon entraîneur pour ce club, pour cette équipe. Mais un entraîneur n’est jamais aussi bon que son équipe, alors ce n’est pas comme s’il pouvait faire des miracles si l’équipe n’était pas assez bonne. Et j’estime que l’équipe est bonne - elle progresse, s’améliore. C'est sa troisième année, les joueurs savent de plus en plus comment il veut jouer alors j'y crois, oui », a lancé l’international suédois de Los Angeles dans The Mirror. Malgré les millions dépensés et le temps laissé à sa disposition, José Mourinho n’y peut rien, si les joueurs de Manchester United ne sont pas forcément au niveau…