MU gagne enfin mais Rashford perd une grosse somme d'argent

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Après trois défaites consécutives, Manchester United a retrouvé le sourire en battant Burnley (1-0). Une victoire au goût amer pour Marcus Rashford qui a été impliqué dans un accident après la rencontre.

Manchester United s'est offert sa troisième victoire de la saison grâce à un but de Bruno Fernandes contre Burnley. Les Red Devils sont huitièmes de Premier League. Un début de saison très compliqué, tout comme pour Marcus Rashford qui n'a inscrit qu'un seul but en 7 rencontres disputées. Un total bien maigre pour l'Anglais, auteur de 30 réalisations la saison dernière. Le joueur de 25 ans a d'ailleurs été impliqué dans un accident de la route après le succès à Turf Moor. Selon les informations du journal The Sun, Rashford, alors qu'il était au volant de sa Rolls-Royce, a eu un accrochage avec un autre automobiliste. S'il n'a pas été blessé, le Mancunien a tout de même été bien secoué puisqu'un îlot de circulation a été renversé et que le moteur de la voiture est bien cabossé. Pas une bonne nouvelle pour sa voiture, un modèle de luxe acheté tout de même 800.000 euros et qui va avoir besoin de sacrés réparations selon les journaux anglais.

Rashford soit indemne de son accident de voiture

Heureusement l'accident n'a finalement pas été si mouvementé que ça pour les occupants. Le média britannique affirme qu'il n'y a pas eu d'arrestation, ni même l'intervention d'une ambulance. C'est Bruno Fernandes qui s'est rendu sur les lieux pour porter secours à son coéquipier. Le capitaine de Manchester United prend soin de ses joueurs et vraisemblablement, c'est aussi le cas en dehors des terrains. Reste à savoir si Marcus Rashford sera disponible pour le match de coupe de la Ligue face à Crystal Palace, le mardi 26 septembre. Une absence de l'international anglais (55 sélections) serait fortement préjudiciable pour Manchester United qui traverse une période compliquée, avec des résultats très décevants. Erik Ten Hag est d'ailleurs poussé vers la sortie par ses propres supporters. Rashford est attendu comme le sauveur d'une équipe en perdition, lui qui a porté le club la saison passée.