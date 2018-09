MU : Dehors Mourinho, le King Cantona réclame... Guardiola !

Dans : Premier League, Mercato.

Dixième de Premier League après quatre journées, Manchester United est en difficulté depuis le début de la saison.

Surtout, le jeu déployé par l’équipe de José Mourinho n’est (pour l’instant) pas plus emballant que celui proposé la saison dernière. Et à l’évidence, cela commence à irriter beaucoup de monde à Manchester. A commencer par Éric Cantona, surnommé le « King » à Old Trafford. Interrogé par le Daily Mail, l’ancien international français a recommandé un coach aux dirigeants mancuniens. Et cela risque de surprendre puisqu’il s’agit du manager… de Manchester City, à savoir Pep Guardiola.

« La façon dont ils jouent ? Pas bon. Le manager ne les fait pas jouer de la bonne façon. Pas de plaisir, pas de créativité. J’aime Mourinho. Il a une bonne personnalité, mais pas pour United. Ils devraient avoir Guardiola comme entraîneur. Il devrait être là, mais il fait de la magie avec cet autre club. Le club que je ne peux pas nommer. Je ne peux pas dire le nom. Pep Guardiola est l’enfant spirituel de Cruyff, il a joué sous Cruyff et a tout appris de lui. C’est la seule personne qui devrait être à United » a lâché Éric Cantona, dont le rêve a cependant très peu de chance de se réaliser. Et pour cause, Pep Guardiola est adoré à Manchester City et visiblement, cela est réciproque.