Cristiano Ronaldo au Portugal, Manchester écoeuré

Dimanche, un bien faible Manchester United a été étrillé (4-1) dans le derby de Manchester face à City, sans Cristiano Ronaldo. Absent de dernière minute, CR7 était officiellement blessé à la hanche mais était bien au Portugal pendant la rencontre.

En ce début de semaine en Angleterre, Cristiano Ronaldo fait la une des tabloïds alors qu'il n'a même pas foulé la pelouse de l'Etihad Stadium une seule seconde. Absent du groupe mancunien à la dernière minute, le Portugais de 37 ans serait blessé d'après les propos de Ralf Rangnick et de son staff médical. Une information surprenante qui ne cesse d'énerver la toile outre-Manche depuis que l'on sait que le quintuple Ballon d'Or était au Portugal pendant le derby. L'enfant d'Old Trafford, où il est passé de 2003 à 2009, n'était même pas présent avec ses coéquipiers chez les rivaux locaux. « Notre médecin est venu me voir vendredi matin avant l'entraînement et m'a dit que Cristiano ne pouvait pas s'entraîner à cause de problèmes avec le fléchisseur de la hanche. Pareil pour le samedi. Je fais confiance en mon staff médical» a déclaré l'entraîneur intérimaire en conférence de presse. Pour lé média espagnol El Confidencial, quelque chose ne va pas. « Le Portugais doit être très mal en point pour ne pas jouer ou être sur le banc dans un match aussi impactant que le derby de Manchester. Cristiano veut toujours jouer. Sa voracité à gagner, son esprit de compétition et sa motivation à battre des records le motivent, même dans les mauvais moments. Quelque chose ne va pas entre Ralf Rangnick et CR7 » écrivait le journal ibérique sur le cas du Mancunien, auteur de 15 buts toutes compétitions en 30 matchs cette saison. D'après ce même média et d'autres sources en Angleterre, son retour au Portugal a créé beaucoup de tensions dans le groupe de Manchester United. Son absence interroge quant à un choix tactique de Ralf Rangnick. Par le passé, l'ancien directeur sportif du Lokomotiv Moscou avait déjà montré qu'il pouvait se passer de CR7. Ce fut le cas à Burnley où il était remplaçant, ainsi qu'à Brentford où il a été sorti à 20 minutes du terme.

