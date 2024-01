MU ‍: Choupo Moting ciblé, le mercato sera surprenant

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En quête de renforts offensifs lors du mercato hivernal, Manchester United pourrait activer des pistes très inattendues. C’est par exemple le cas avec Éric Maxim Choupo-Moting qui est ciblé par les Red Devils.

Manchester United a confiance en sa recrue estivale Rasmus Højlund, qui a marqué face à Aston Villa son premier but de la saison en Premier League. Cela étant, les Red Devils estiment qu’ils ont besoin d’un ou deux renforts dans le secteur offensif pour la seconde partie de saison. Un constat d’autant plus valable après l’annonce du départ à venir de Jadon Sancho, pour qui un retour au Borussia Dortmund fait peu de doutes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Choupo-Moting (@mr.choupo)

Après avoir racheté 25 % des parts de Manchester United, Jim Ratcliffe a du pain sur la planche pour renforcer l’effectif à la disposition d’Erik ten Hag. C’est ainsi que selon les informations de Sky Sports, les pistes offensives se multiplient au sein de l’état-major mancunien. Certaines sont très surprenantes puisque Manchester United aurait par exemple des vues sur Eric Maxim Choupo-Moting, remplaçant du remplaçant au Bayern Munich derrière Harry Kane et Mathys Tel.

Manchester United cible Choupo-Moting et Müller cet hiver

Auteur de deux buts en 14 apparitions avec un temps de jeu famélique, l’international sénégalais plait au board mancunien, qui pense aussi à son coéquipier Thomas Müller pour renforcer son attaque. Le mercato promet d’être plein de surprises à Old Trafford, car les pistes et les idées ne manquent pas. Timo Werner (Leipzig) et Serhou Guirassy (Stuttgart) sont également cités parmi les joueurs qui intéressent le club mancunien, mais ces deux attaquants seront plus difficiles à recruter au mois de janvier. Autant dire que l’hiver sera agité à Manchester United, mais pour les supporters mancuniens, il n’y a pas vraiment de quoi rêver au vu des premières pistes évoquées pour renforcer l’attaque. A ce rythme-là, il va falloir principalement compter sur Højlund, Garnacho et Rashford pour enquiller les buts à Manchester United après Noël.