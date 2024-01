PL ‍: Manchester United prend un risque énorme dans le dossier Varane

En fin de contrat avec Manchester United en juin prochain, Raphaël Varane est libre de négocier avec les clubs de son choix dans l’optique de la saison prochaine.

Cette situation ne dérange pas trop Manchester United puisque selon les informations du Daily Mail, confirmées par Fabrizio Romano, l’état-major des Red Devils a décidé de ne pas activer une clause lui permettant de prolonger automatiquement le contrat de l’ancien défenseur du Real Madrid d’une saison. Aux mêmes conditions salariales, Raphaël Varane aurait donc pu prolonger jusqu’en juin 2025 mais Manchester United a fait le choix de ne pas activer cette clause. Un risque énorme pour le club mancunien, qui s’expose au départ de l’ancien défenseur de l’Equipe de France pour zéro euro dans les mois à venir. En effet, Varane est désormais libre de négocier avec les clubs de son choix dès maintenant dans l’optique d’une signature la saison prochaine… ce que Manchester United aimerait éviter.

