MU : 4,6 milliards, Man Utd est à vendre !

D'après le Daily Mirror, Joel et Avram Glazer, propriétaires de Manchester United, seraient disposés à céder le club contre 4,6 milliards d'euros.

Considéré comme l'un des clubs les plus riches du monde, il n'était pas étonnant de voir Manchester United parmi les 12 clubs fondateurs de la Super Ligue. Les dirigeants des clubs concernés n'avaient sans doute pas prévu la déferlante médiatique et surtout populaire qui a suivi cette annonce. Finalement, et ce malgré les menaces de Florentino Pérez, les clubs anglais ont tous quitté le projet. Joel, l'un des frères Glazer, propriétaires de Manchester United, a présenté ses excuses aux fan dans la foulée. Mais c'était probablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'Old Trafford. Déjà contestée depuis plusieurs saisons maintenant, la famille Glazer est la cible des supporters qui réclament son départ avec insistance. Et comme ce fut le cas pour l'arrêt de la Super Ligue, il se pourrait bien que les fans des Red Devils connaissent une nouvelle victoire.

Les Glazer prêts à vendre MU pour 4,6 milliards ?

En effet, le Daily Mirror révèle que Joel et Avram Glazer seraient prêts à vendre Manchester United pour une somme estimée à 4,6 milliards d'euros. Échaudés par le fiasco de la Super Ligue et lassés des critiques à leur sujet, les Américains estiment que l'heure est venue de se séparer du club qu'ils avaient racheté en 2005 pour 1,1 milliard d'euros. Malgré une absence récurrente lors des phase finales de Ligue des Champions ces dernières saisons, Manchester United demeure l'un des clubs les plus puissants au monde, notamment grâce à son potentiel marketing incroyable. Après Ed Woodward, vice-président qui a annoncé sa démission à la fin de la saison, le club anglais pourrait donc entrer dans une nouvelle ère lors des années à venir. Compte tenu de l'attractivité du club anglais, la famille Glazer n'aura certainement pas de mal à trouver un repreneur, même pour une somme aussi importante.