Ce footballeur terriblement malheureux rempote le jackpot au Loto

Frappé par les blessures tout au long de sa jeunesse, Terry Kennedy a été contraint d’arrêter sa carrière de footballeur professionnel en 2018. Un cuisant échec désormais oublié, puisque l’ancien défenseur vient de devenir millionnaire grâce à un ticket de loterie.

Parfois, le cours d’une vie peut changer en l’espace de quelques secondes. C’est notamment le sort réservé aux vainqueurs du loto, et plus généralement des jeux d’argent. En choisissant quelques bons numéros, et avec un brin de chance, la vie d’une personne lambda peut changer du tout au tout. Par exemple, en septembre dernier, un Français a remporté un pactole record de 26 millions d'euros, soit le gain le plus élevé depuis la création du loto. Si tout le monde n’a pas ce luxe, Terry Kennedy a lui aussi eu droit à son jour de chance. Puisque cette semaine, l’ancien défenseur anglais a gagné 1,2 millions d’euros dans sa loterie nationale. Travailleur dans le bâtiment depuis qu’il a été obligé de stopper sa carrière à cause d’une blessure récurrente à un genou, l’homme de 28 ans a donc touché le gros lot.

Ce que ses proches ont confirmé sur les réseaux sociaux. Puisque sur une vidéo publiée lundi par le compte @notpotmongs, on voit Kennedy apprendre la nouvelle en direct. Au téléphone avec un membre du personnel de la loterie anglaise, avec son billet porte-bonheur dans sa main, l’ancien de Sheffield United tend alors l’oreille. « Terry, êtes-vous prêt ? Voulez-vous vous asseoir ? Je peux confirmer que vous avez gagné un million de livres sterling ! », lance la femme. Une très très bonne nouvelle prise avec beaucoup de joie par Kennedy, qui, vêtu de sa tenue de travail, s’agite alors dans tous les sens autour des cris de ses amis. Encore choqué par cette annonce, l’ancien défenseur central se prend la tête à deux mains, en regardant le plafond de la salle avec incrédulité. Tout cela avec un grand sourire, preuve que Kennedy vient de passer dans une autre dimension. Si l’ancien footballeur doit toujours être sur un petit nuage, sa vidéo a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux, vu qu’elle a été vue plus de quatre millions de fois. Autant dire que Kennedy est maintenant connu à travers le monde. Pas vraiment comme il le voulait, mais au moins c’est le cas…

En effet, Kennedy aurait sûrement préféré imiter Harry Maguire, son ancien coéquipier dans des clubs de jeunes du Yorkshire. Si l’ancien joueur de 28 ans n’a pas eu la chance de suivre les pas de la star de Manchester United et de la sélection anglaise, c’est à cause d’une fragilité physique. Puisqu’en 2018, à 25 ans seulement, il a été obligé de prendre sa retraite sportive. Pour lui, les galères avaient commencé à Sheffield dès la saison 2011-2012, au cours de laquelle il avait connu une grave blessure à un genou. De retour en 2013, il a de nouveau été gêné par des soucis physiques. Libéré par les Blades en 2016, après 24 matchs en League One, FA Cup ou en Championship, il avait alors tenté de se relancer à Alfreton (2016-2017), puis à Harrogate Town (2017-2018), avant d’arrêter les dégâts à Guiseley il y a trois ans... Un rêve brisé désormais oublié, car même s’il n’a pas le même compte bancaire que certains de ses anciens amis footballeurs, Kennedy est désormais un millionnaire.