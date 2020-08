Mercato : Un prix à la Neymar, Everton fait pleurer le Barça

Dans : Premier League.

Le FC Barcelone en pince pour Richarlison. Mais Everton ne compte pas brader son joueur, bien au contraire. Le Barça peut faire grise mine.

Les cadres du FC Barcelone ont tous un âge avancé et sont plus proches de la fin que du début de leur carrière. C’est le cas Sergio Busquets (32 ans), Gerard Piqué, Lionel Messi ou encore Luis Suarez, tous les trois âgés de 33 ans. Le club souhaite ainsi intégrer du sang neuf pour lancer un nouveau cycle. Des joueurs tel que Richarlison (23 ans) sont ainsi ciblés. L’attaquant est l’un des dynamiteurs de l’attaque d’Everton depuis son arrivée en 2018 pour 40 ME. Il a inscrit treize buts en Premier League sur chacune de ses deux saisons passées chez les Toffees. Voilà donc pourquoi le Barça souhaite mettre le grappin sur l’international brésilien (19 sélections, 6 buts).

Les Catalans sont passés à l’action en janvier mais ils se sont heurtés aux fortes exigences financières d’Everton. En atteste une offre de 100 ME refusée. Quelques mois après, on en sait désormais plus sur le montant qu’attend le club anglais pour lâcher son élément offensif. D’après le Mirror, le Barça devra payer au moins 143 millions de livres sterling, soit approximativement 160 ME. Un prix quasiment à la Neymar qui pourrait freiner le club blaugrana dans son opération reconstruction, surtout dans cette période où le coronavirus a impacté les finances des clubs. En demandant un tel montant, Everton renforce ses chances de garder Richarlison cet été, et le Barça comprend, comme avec le PSG, qu'il peut pleurer quand il n'y a pas de clause libératoire à sa portée.