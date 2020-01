Mercato : Le Barça offre 100ME pour Richarlison, Everton refuse !

Dans : Liga.

Visiblement décidé à se renforcer offensivement, le FC Barcelone a proposé 100ME à Everton pour s'offrir Richarlison. Offre refusée.

Du côté d’Everton on n’est pas décidé à affaiblir l’équipe mise à la disposition de Carlo Ancelotti et les dirigeants du Barça l’ont rapidement compris. Afin de renforcer son attaque, le FC Barcelone a proposé 100ME à l’autre club de Liverpool pour le transfert immédiat de Richarlison, l’attaquant brésilien de 22 ans. Depuis pas mal de temps dans le collimateur d’Eric Abidal, Richarlison a prolongé son contrat de 5 ans en décembre dernier avec Everton et il a été rapidement confirmé à Barcelone qu’un départ de l’ancien joueur de Fluminense et de Watford était inenvisageable, quel que soit le montant de l’offre du Barça.