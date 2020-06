PSG : Pogba à Paris, MU pose une condition

Dans : PSG.

Revenu à un niveau très intéressant avec la reprise du championnat anglais, Paul Pogba fait à nouveau rêver les supporters de Manchester United.

Et si le Français retrouvait enfin une aura et une capacité à faire la différence pour aider les Red Devils à retrouver les sommets ? Pour le moment, vue le classement en championnat et la lutte pour le titre qui se dispute chaque année sans la formation mancunienne, le chemin est encore long. A tel point que Paul Pogba, avec son salaire astronomique, est régulièrement évoqué sur le départ. Pour revenir à la Juventus Turin, ou rejoindre le très ambitieux PSG qui rêve toujours de récupérer des champions du monde ? En tout cas, Manchester United n’est pas du genre à laisser partir ses stars sans une belle contre-partie. Outre l’aspect financier, le club anglais ambitionne de poser une condition, celle de trouver un accord pour récupérer un joueur qui plait à Ole-Gunnar Solskjaer dans le deal.

« Solskjaer ne veut pas lâcher Pogba. Il aime sa relation technique avec Bruno Fernandes, arrivé cet hiver. A l’heure actuelle, le seul élément qui permettrait un transfert serait qu’un club intéressé par le Français propose un joueur qui intéressé MU dans le deal », analyse ainsi L’Equipe. Une mission pas forcément impossible pour le PSG, qui possède plusieurs joueurs au milieu de terrain capables d’intéresser Manchester United, avec pourquoi pas un retour de Herrera, ou Draxler voire Paredes ou Gueye, qui a parfois été annoncé dans le viseur du club anglais.