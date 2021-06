Mercato : Onana prochain gardien d'Arsenal ?

Dans : Premier League.

André Onana pourrait quitter l’Ajax Amsterdam et signer à Arsenal pour une somme relativement raisonnable dans les jours à venir.

Suspendu depuis le mois de février pour dopage par l’UEFA, le gardien camerounais de l’Ajax Amsterdam sera fixé sur son sort demain après l’examen de son dossier par le Tribunal arbitral du Sport. Quelle que soit la décision rendue par le TAS, André Onana ne devrait plus porter les couleurs de l’Ajax.

Et pour cause, son avenir semble davantage s’écrire à Londres, selon les informations de l’agence de presse néerlandaise NOS. Pour une somme comprise entre 2 et 9 ME (selon la décision du tribunal arbitral du sport), André Onana va devenir un joueur d’Arsenal. Pas pleinement satisfait par Bernd Leno, Mikel Arteta avait fait du recrutement d’un gardien une priorité. De son côté, l’ex-portier allemand du Bayer Leverkusen pourrait être poussé vers la sortie.