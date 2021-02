Ajax : André Onana suspendu un an pour dopage

Dans : Foot Europeen.

Les temps sont durs à l’Ajax Amsterdam, confronté à une polémique ridicule autour de sa recrue star de l’hiver, Sébastien Haller.

Et pour cause, l’ex-attaquant de West Ham a été oublié par le club néerlandais au moment de transmettre à l’UEFA sa liste de joueurs sélectionnés pour disputer les 16es de finale de l’Europa League. En plus de cette polémique assez insolite, l’Ajax Amsterdam doit faire face à une sanction inattendue de la part de l’instance européenne au sujet de son gardien, André Onana. Et pour cause, le portier camerounais a été suspendu 12 mois pour dopage. Une sanction effective dès à présent et qui s’applique à toutes les activités de football sur le plan national et international pour Onana. L’Ajax a d’ores et déjà annoncé qu’elle fera appel de cette décision totalement inattendue devant le Tribunal Arbitral du Sport.