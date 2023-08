Mercato ‍: City boucle deux énormes coups

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City a encore pas mal de travail cet été sur le marché des transferts. Les champions d'Angleterre ont notamment le désir de sécuriser le futur de certains cadres.

A Manchester City, la saison a très bien repris. Deux matchs en Premier League et deux succès de suite. Aussi, les hommes de Pep Guardiola ont également réussi à glaner la Supercoupe d'Europe face à Séville. Cependant, les Skyblues veulent encore se renforcer sur le marché des transferts. Jérémy Doku est attendu dans les prochaines heures à Manchester pour y signer son contrat. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, les champions d'Europe sont proches d'obtenir les nouvelles signatures de Bernardo Silva et de Kyle Walker.

Pep Guardiola peut souffler

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

Selon les informations d'ESPN, Manchester City est sur le point de conclure les prolongations de contrat de Bernardo Silva et Kyle Walker. Une excellente nouvelle pour les fans mancuniens et Pep Guardiola, alors que les deux stars étaient annoncées partantes cet été. Le PSG, le Barça et l'Arabie saoudite étaient chauds sur Bernardo Silva quand l'Anglais était lui courtisé par le Bayern Munich. A noter que si ces deux joueurs vont très certainement prolonger, Joao Cancelo va lui quitter le navire et prendre, sauf rebondissement, la destination de l'Espagne pour s'engager en prêt avec option d'achat au FC Barcelone. Reste à savoir si au niveau des arrivées, Manchester City remplacera ou non Kevin De Bruyne, qui ne rejouera plus en 2023. La signature de Lucas Paqueta était bien engagée mais le deal a capoté du fait de soupçons de paris sportifs illégaux entourant l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Une belle opportunité qui s'envole pour le Brésilien.