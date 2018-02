Mercato : Chelsea veut couvrir Hazard d’or pour le garder

Dans : Premier League, Mercato, Liga.

Annoncé proche du Real Madrid, où Zinedine Zidane l’apprécie grandement, Eden Hazard refuse pour le moment de prolonger son contrat à Chelsea.

Le meneur de jeu belge assure qu’il est toujours désireux de continuer l’aventure avec le club londonien, et qu’il prendra le temps de faire savoir sa décision quand il étudiera la question. Une volonté de gagner un peu de temps pour voir ce que le Real Madrid fera cet été. En attendant, Chelsea se démène et selon le Telegraph, la dernière proposition en date à de quoi être prise au sérieux.

En effet, le journal anglais annonce que le champion d’Angleterre en titre va lui proposer un contrat à hauteur de 17,5 ME par an de salaire. S’il devait signer, le Belge deviendrait le deuxième joueur le mieux payé du Royaume derrière Alexis Sanchez, qui vient d’être recruté par Manchester United et arrive à 20 ME par an. Eden Hazard a encore deux ans et demi de contrat avec Chelsea, et sait au moins que son club actuel, où il est depuis six ans, compte énormément sur lui pour l’avenir. Qu’en est-il du Real Madrid ?