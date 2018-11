Man City : 755 ME pour Messi ! C’est juré, Guardiola n’y est pour rien

Dans : Premier League, Liga, Mercato.

Avant la prolongation de Lionel Messi en novembre 2017, le FC Barcelone s’est fait peur lorsque Manchester City a tenté sa chance.

A quelques mois de la fin du contrat de l’Argentin, le pensionnaire de Premier League était prêt à miser des sommes folles, révèle le sérieux El Mundo. Pour commencer, le club mancunien souhaitait payer son ancienne clause libératoire fixée à 250 M€. Soit le salaire net proposé à « La Pulga » sur cinq ans, sans compter les 50 M€ promis à son père. En comptant les impôts, Man City aurait déboursé 755 M€ dans l’opération ! Autant dire que les Citizens étaient déterminés. Mais n’allez surtout pas croire que Pep Guardiola y est pour quelque chose.

« Quand j'ai quitté Barcelone pour rejoindre le Bayern Munich, puis Manchester City, je n'ai jamais, jamais demandé à Lionel Messi de venir me rejoindre, a démenti le manager mancunien. Je ne suis jamais arrivé dans un club en disant : "je veux ce joueur." Jamais. Je sais à quel point Messi est important pour le Barça. Je l'ai déjà dit mille mois, je veux qu'il y reste. » On a quand même du mal à croire que Man City ait tenté ce gros coup sans l’accord de Guardiola, le plus grand fan de Messi…