McGregor successeur d'Abramovitch, il annonce la couleur

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Alors que le club de Chelsea a été mis en vente par Roman Abramovitch à cause de la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine, Conor McGregor continue de placer ses pions pour essayer de racheter un club européen.

Conor McGregor voit grand pour son avenir. À 33 ans, la star du MMA a envie de se faire plaisir. Pour cela, The Notorious a un rêve : racheter un club de football pour gagner des trophées, et notamment la Ligue des Champions. Ces derniers jours, l’Irlandais a communiqué son intérêt pour le club de Chelsea, qui a officiellement été mis en vente par Roman Abramovich cette semaine. Si certains suiveurs du football anglais ont douté de la sincérité de McGregor, il n’est pas là pour blaguer. « Je ne parle pas en plaisantant. J'explore cela, comme je l'ai dit. Que ce soit pour le Celtic de Dermot Desmond, le Manchester United des Glaziers, et maintenant Chelsea. Tout est en cours d'exploration. L’achat d’un club de football fera partie de mon avenir, ne vous y trompez pas. Tous les jours, je joue. Comment ne mènerais-je pas une équipe de jeunes athlètes dévoués vers la gloire ? Je suis parfait pour le travail. Priez pour que ce soit votre équipe », a lancé le combattant dans la presse anglaise.

McGregor vise MU, Chelsea ou le Celtic

🇬🇧 #PremierLeague I Après l'annonce d'Abramovich souhaitant vendre Chelsea, Conor McGregor s'est affiché comme un acheteur intéressé. 🔵



Pour ou contre ? 🤔 pic.twitter.com/n9SWUTIzMc — Cerfia Foot (@CerfiaFoot) March 2, 2022

Désormais, et pour ne pas que ses paroles restent en l’air, McGregor va devoir passer à l’action, et notamment s’il veut racheter Chelsea. Tout simplement parce que le club champion d’Europe en titre est courtisé par de nombreux investisseurs potentiels, comme le milliardaire turc Muhsin Bayrak ou l’Américain Todd Boehly. Mais tant que rien n’est fait, McGregor peut encore avoir de l'espoir, même s’il a très peu de chances de conclure un accord avec Abramovich pour récupérer les Blues, vu qu’une somme de 3 milliards est réclamée par le Russe. En cas d’échec, il pourrait se rapatrier sur l’un de ses deux clubs préférés, à savoir Manchester United, qui coûtera aussi cher, et le Celtic, qui sera plus à sa portée. Quoi qu’il en soit, McGregor se prépare donc à faire une entrée remarquée dans le monde du football.