Martial ne vaut rien, Man United ne s’en cache plus

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Toujours en grande difficulté à Manchester United, Anthony Martial vit sans doute ses derniers mois chez les Red Devils. L’attaquant français possède une option pour prolonger son contrat qui expire l’été prochain. Mais la direction mancunienne a déjà pris la décision de le pousser vers la sortie.

Saison après saison, Anthony Martial continue de frustrer les supporters de Manchester United. Le talent du Français n’est pas remis en cause de l’autre côté de la Manche. Mais l’attaquant de 28 ans, recruté pour 50 millions d’euros (hors bonus), n’a jamais vraiment profité de son potentiel depuis sa signature en 2015.

C'est fini pour Martial

Beaucoup lui reprochent son état d’esprit jugé insuffisant pour le haut niveau, sa nonchalance ou encore ses pépins physique à répétition. Il faut croire que ses dirigeants n’en pensent pas moins puisque son départ serait déjà programmé. En effet, The Athletic nous apprend que Manchester United a décidé de se débarrasser d’Anthony Martial. L’ancien joueur de l’AS Monaco possède une option pour prolonger d’une année son contrat qui expire l’été prochain. Mais la source indique que la direction refuse d’activer cette prolongation.

Les Red Devils sont donc prêts à laisser l’international tricolore partir libre, et donc sans la moindre indemnité de transfert. A noter que Manchester United n’est pas contre son départ cet hiver à condition de recevoir une proposition convenable. Autant dire que les clubs éventuellement intéressés seront tentés d’attendre quelques mois supplémentaires pour le récupérer gratuitement.

D'une manière ou d'une autre, Anthony Martial va quitter Old Trafford par la petite porte. Et ce ne sont pas les observateurs mancuniens qui le regretteront. A l’image de Roy Keane, les légendes de MU n’épargnent pas l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais. « On pardonne à Martial le fait qu'il marque un but tous les 14 ans », a récemment lâché le consultant irlandais, probablement ravi de la décision du club.