LdC ‍: Le PSG relancé par une remontada folle ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 7e journée

Parc des Princes

PSG-Manchester City 4-2

Buts : Dembélé (56e), Barcola (60e), Neves (78e), Ramos (90e+3) pour le PSG ; Grealish (50e), Haaland (53e) pour Man City

Mené 2-0 par Manchester City, le PSG a réalisé une deuxième mi-temps de folie pour arracher la victoire 4-2. Un succès crucial pour la qualification qui permet aux Parisiens de dépasser les Citizens au classement.

Une affiche de gala avec un sentiment de peur. Ce PSG-Manchester City était une finale pour intégrer le top 24 et donc les barrages de février. Les Parisiens prenaient la rencontre par le bon bout, mettant une forte pression sur leur adversaire. Néanmoins, City était dangereux en contre et il fallait un solide Donnarumma pour garder le but parisien inviolé. Juste avant le repos, Paris trouvait la faille via une belle action collective conclue par Hakimi. Cependant, le but était refusé pour un hors-jeu minime de Mendes au départ. Un coup sur la tête avant deux autres après le retour des vestiaires.

JOAO NEVES DONNE L'AVANTAGE AU PSG À 10 MINUTES DE LA FIN ! 🤯#PSGMCI | #UCL pic.twitter.com/QxeYolnsVv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 22, 2025

En effet, Manchester City marquait deux fois coup sur coup. Le rentrant Grealish faisait mal en fusillant Donnarumma sur le premier but avant un débordement décisif sur le second. Haaland concluait de près pour faire 2-0 et assommer le PSG. Les Parisiens se relançaient vite grâce à un autre homme venu du banc, Ousmane Dembélé. Puis, Paris égalisait dans un scénario fou. Doué frappait la barre de loin et Barcola concluait dans la surface. Paris était déchaîné et City ne suivait plus le rythme. Dembélé frappait la barre (73e) avant le troisième but parisien. Esseulé sur un coup-franc, Neves catapultait le ballon au fond de la tête.

Dans les arrêts de jeu, Gonçalo Ramos enfonçait le clou en bénéficiant d'un ballon heureux dans l'axe. Un but validé après 3 minutes de VAR. 4-2, le PSG revient dans le top 24 pour prendre la place de Manchester City, virtuellement éliminé à un match de la fin du premier tour.