Manchester City - Arsenal : les compos (21h sur Canal+)

Compo de Manchester City :

Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, De Bruyne, Gundogan, B.Silva, Grealish, Haaland

Compo d'Arsenal :

Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Odegaard, Saka, Martinelli, Jesus

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Xhaka returns

🪄 Odegaard makes 100th appearance

⚡️ Jesus in attack



Let’s do this - together! pic.twitter.com/0oUpIYvl0o