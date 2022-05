Manchester City accroché à West Ham, Liverpool toujours en vie

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Match nul entre West Ham et Manchester City 2-2

Buts pour West Ham : Jarrod Bowen (24e), Jarrod Bowen (45e)

Buts pour Manchester City : Jack Grealish (49e), Vladimír Coufal csc (69e)

Ce match nul entre West Ham et Manchester City relance fortement le suspense dans la course au titre en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola comptent provisoirement quatre points d'avance sur Liverpool. Mais les Reds ont un match en moins à jouer mardi soir à Southampton. Ils pourraient donc revenir à un seul point de Manchester City avant la dernière journée de Premier League le week-end prochain. Liverpool recevra les Wolves et les Citizens, Aston Villa.