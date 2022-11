Man Utd : Cristiano Ronaldo forcé par un homme à divorcer

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de Manchester United n'ont pas l'intention de céder après l'interview explosive de Cristiano Ronaldo. Les dirigeants du club anglais pensent pouvoir compter sur un homme pour faire partir CR7.

Actuellement au Qatar avec l’équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo a mis une énorme pression autour de sa sélection où le timing de son entretien accordé à Piers Morgan a été jugé pour le moins inadapté. Pendant ce temps, du côté d’Old Trafford, le board de Manchester United s’active afin de ne plus jamais voir CR7 porter le maillot des Red Devils. Pour cela, le club anglais travaille sur plusieurs pistes parallèles, à savoir la manière forte et un limogeage direct de Ronaldo pour des motifs disciplinaires, avec des risques de longues batailles juridiques. Ou encore des négociations discrètes pour que la star portugaise parte dès le mercato de janvier, le nom de Chelsea revenant avec insistance depuis quelques. Ce dimanche, le Mail on Sunday affirme que dans les coulisses, les dirigeants de Manchester United privilégient une autre solution plus « amicale ».

Man Utd a une solution pour virer Cristiano Ronaldo

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2022

En effet, c’est via l’agent historique de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, que le club entraîné par Erik ten Hag veut finaliser un divorce à l’amiable. Même s’il s’est toujours battu pour obtenir le meilleur pour CR7, Jorge Mendes est également le représentant d’autres joueurs et il n’a aucun intérêt à se mettre à dos un client aussi puissant que Manchester United. Le journal anglais explique que du côté des Red Devils on n’en veut pas du tout au super agent, le choix de faire cette interview apocalyptique ayant été décidé et réalisé uniquement par Cristiano Ronaldo. Autrement dit, Jorge Mendes est toujours considéré comme un interlocuteur fiable et honnête, et c’est en discutant avec ce dernier qu’une solution convenable pour tout le monde devrait être trouvée. Déterminée à en finir avec le quintuple Ballon d'Or, la famille Glazer a fait de ce dossier sa priorité numéro 1 et Cristiano Ronaldo le sait très bien. A son fidèle Jorge Mendes de finaliser tout cela.