Cristiano Ronaldo puni, Man United lance les démarches

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Après ses déclarations polémiques au journaliste Piers Morgan, Cristiano Ronaldo n’échappera pas aux sanctions. L’attaquant de Manchester United pourrait voir son contrat rompu. En tout cas, la direction mancunienne a officiellement pris des mesures contre le Portugais.

La sortie médiatique de Cristiano Ronaldo aura forcément des conséquences. Dans son entretien accordé au journaliste Piers Morgan, l’attaquant de Manchester United s’est lâché contre ses supérieurs. Le Portugais a admis qu’il ne respectait pas son manager Erik ten Hag, avant de critiquer l’absence d’évolution au club depuis son départ en 2009. L’interview étant publiée par extraits, Manchester United a préféré attendre de connaître l’intégralité des propos de son joueur pour prendre une décision. Résultat, après avoir pris connaissance de l’entretien en entier, le pensionnaire de Premier League a écrit un bref communiqué ce vendredi.

« Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées après la récente interview de Cristiano Ronaldo, a indiqué le club mancunien sur son site officiel. Nous ne ferons pas d’autres commentaires tant que ce processus ne sera pas terminé. » On ignore encore quelle sanction sera prononcée. L’ancien joueur du Real Madrid pourrait écoper d’une mise à l’écart, d’une amende, voire d’une rupture de son contrat. Une chose est sûre, c’est que le quintuple Ballon d’Or ne s’imagine plus porter le maillot de Manchester United.

Ronaldo prépare son départ

« C'est peut-être bon pour Manchester et c'est probablement bon pour moi également de débuter un nouveau chapitre », a d’ailleurs confié Cristiano Ronaldo, qui a même ouvert la porte au Paris Saint-Germain. « Tout est possible dans le football. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots », a suggéré CR7, en oubliant peut-être que sa cote sur le marché des transferts n’était pas très élevé cet été. Autant dire que sa première partie de saison et le récent scandale n’ont rien arrangé.